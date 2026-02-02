В Латвии из больницы уволили десятки сотрудников с гражданством РФ и Белоруссии

LETA: больница в Латвии уволила почти 50 граждан России и Белоруссии

Даугавпилсская региональная больница в последний рабочий день января прекратила трудовые отношения почти с 50 сотрудниками — гражданами России и Белоруссии. Об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на источники в медицинском учреждении.

В больнице пояснили, что увольнения связаны с выполнением требований закона «О национальной безопасности», регулирующего защиту объектов критической инфраструктуры. Согласно этой норме, граждане России и Белоруссии не могут работать на объектах критической инфраструктуры категорий A, B и C, а также на инфраструктуре европейского значения, если их должностные обязанности предполагают доступ к информации или технологическому оборудованию, которые являются важными для функционирования таких объектов. Исключения возможны только при наличии специального разрешения органов государственной безопасности.

Поскольку Даугавпилсская региональная больница относится к объектам критической инфраструктуры, учреждение обязано строго соблюдать требования законодательства в сфере национальной безопасности, отмечается в материале.

В итоге трудовые договоры были расторгнуты с 49 сотрудниками. В числе уволенных — 29 работников среднего и младшего медперсонала, включая 11 сотрудников пенсионного возраста. Кроме того, работу потеряли 20 работников хозяйственной службы, трое из которых также являются пенсионерами.

Ранее латвийским спортсменам рекомендовал не контактировать с россиянами и белорусами на Играх 2026 года в Италии.