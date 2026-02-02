Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Зеленский рассказал о ситуации с отключением света на Украине

Зеленский: в Киеве до сих пор более 200 домов остаются без отопления
Thomas Peter/Reuters

В Киеве до сих пор более 200 домов остаются без отопления — в основном это следствие аварий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, для проведения ремонтных работ привлечены бригады из многих регионов Украины — более 200.

Глава государства поручил МВД Украины и областным, местным администрациям проверить работу всех пунктов поддержки и обогрева. Также руководителям регионов страны было велено проверить все базовые станции связи. По данным МВД, десятая часть станций не работает в условиях отключений, и особенно часто — в сельской местности, рассказал Зеленский.

«Укренерго» по части Одесской области президент поручил скорректировать графики отключений электроэнергии с учетом наличия количества домов с электрообогревом. Сложная ситуация с отключениями сложилась в Кропивницком и области, в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской областях. Прилагаются максимальные усилия, чтобы помочь местным жителям, добавил политик.

Накануне Зеленский сообщал, что более 500 многоэтажек в Киеве все еще остаются без отопления. В городе не прекращались ремонтные работы. Политик отметил, что такая ситуация не может восприниматься как что-то нормальное: такое положение дел сохраняется не первую неделю.

Ранее жители Киева перекрыли автомагистраль из-за отключений света.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!