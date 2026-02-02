Зеленский рассказал о ситуации с отключением света на Украине

Зеленский: в Киеве до сих пор более 200 домов остаются без отопления

В Киеве до сих пор более 200 домов остаются без отопления — в основном это следствие аварий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, для проведения ремонтных работ привлечены бригады из многих регионов Украины — более 200.

Глава государства поручил МВД Украины и областным, местным администрациям проверить работу всех пунктов поддержки и обогрева. Также руководителям регионов страны было велено проверить все базовые станции связи. По данным МВД, десятая часть станций не работает в условиях отключений, и особенно часто — в сельской местности, рассказал Зеленский.

«Укренерго» по части Одесской области президент поручил скорректировать графики отключений электроэнергии с учетом наличия количества домов с электрообогревом. Сложная ситуация с отключениями сложилась в Кропивницком и области, в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской областях. Прилагаются максимальные усилия, чтобы помочь местным жителям, добавил политик.

Накануне Зеленский сообщал, что более 500 многоэтажек в Киеве все еще остаются без отопления. В городе не прекращались ремонтные работы. Политик отметил, что такая ситуация не может восприниматься как что-то нормальное: такое положение дел сохраняется не первую неделю.

Ранее жители Киева перекрыли автомагистраль из-за отключений света.