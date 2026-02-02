«Психологи тоже ошибаются»: раскрыто, что происходит в браке Бородиной на фоне слухов о разводе

Актриса Анна Калашникова заявила, что Ксения Бородина и Николай Сердюков счастливы в браке, несмотря на слухи о скором разводе. В беседе с «Газетой.Ru» она призвала перестать обсуждать звездную пару и желать им расставания.

Калашникова призналась, что часто слышит от других людей о проблемах в отношениях Бородиной и Сердюкова. Однако сама звезда ток-шоу всегда видит телеведущую счастливой, когда она рядом с супругом.

«Вижу их на мероприятиях, и они всегда вместе и друг друга поддерживают, очень хорошо выглядят. Читаю эти новости про скорые разводы и считаю, что неправильно кому-то что-то предрекать. Это, получается, как навязывание, зомбежка. Люди начинают искать причины: а почему что-то не так? Каждая девушка имеет право на свое счастье, на такое, какое она хочет, а не то, что мы ей предлагаем со стороны. Самое главное — жить здесь и сейчас, как говорится. Если человек счастлив, живет в согласии с собой, то зачем лезть другим людям и чему-то учить? Ксения самодостаточный человек. Мне кажется, ей уже эти все советы со стороны не нужны. Хочется просто пожелать ребятам счастья. А там кто альфонс, не альфонс — это уже настолько дело вторичное. Может быть, кому-то и нравятся такие отношения?» — отметила Анна Калашникова.

По мнению артистки, ни Ксения Собчак, ни Вероника Степанова не знают, что на самом деле происходит в браке Бородиной. Анна Калашникова считает, что любые отношения имеют место быть.

«Слушайте, ну только они знают, как у них у самих внутри. Поэтому мне хочется сказать, живут ребята и пусть живут дальше счастливо. Иногда те браки, которые со стороны кажутся совершенно обреченными, наоборот на долгие века. Психологи тоже ошибаются. Ксения Анатольевна тоже была в браке с другим человеком, и брак закончился. Сейчас она в другом браке. Соответственно, ничего вечного в этой жизни нет. Самое главное, что остается в сердце, в памяти», — поделилась актриса.

Психолог Вероника Степанова в своем блоге предположила, что Ксения Бородина и Николай Сердюков близки к разводу. Она назвала блогера «приспособленцем» и заявила, что телеведущая его подавляет.

Ранее Ксения Бородина рассказала, как борется с аэрофобией.