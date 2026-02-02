Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Суд смягчил приговор калининградским врачам

РИА: в Калининграде суд на 2 и 3 месяца смягчил приговор врачам Сушкевич и Белой
Евгений Одиноков/РИА Новости

Калининградский суд на 2 и 3 месяца смягчил приговор врачам Элине Сушкевич и Елене Белой. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу первого апелляционного суда общей юрисдикции.

«Приговор Московского областного суда изменен. В соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ признано обстоятельством, смягчающим наказание Татур (Белой) за совершенное преступление, наличие несовершеннолетнего ребенка; смягчено назначенное наказание до 9 лет 3 месяцев; смягчено назначенное Сушкевич наказание до 8 лет 10 месяцев лишения свободы», — сказали журналистам.

В остальной части приговор оставили неизвестным, апелляционные жалобы — без удовлетворения, узнало агентство.

В августе прошлого года Московский областной суд второй раз пересмотрел приговор по делу. Подсудимым Белой и Сушкевич тогда огласили то же наказание, что и несколько лет назад, — 18,5 года колонии на двоих. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В сентябре 2025 года ТАСС со ссылкой на аудиозапись разговора Белой с персоналом, подлинность которой подтвердил источник в правоохранительных органах, сообщило, что Белая лично отдала распоряжение прекратить оказание помощи новорожденному и ввести препарат, подавляющий жизненные функции, что та и сделала.

Ранее СМИ писали об анестезиологе, который провоцировал инфаркты у пациентов, чтобы показать навыки реанимации.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!