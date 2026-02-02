Суд смягчил приговор калининградским врачам

РИА: в Калининграде суд на 2 и 3 месяца смягчил приговор врачам Сушкевич и Белой

Калининградский суд на 2 и 3 месяца смягчил приговор врачам Элине Сушкевич и Елене Белой. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу первого апелляционного суда общей юрисдикции.

«Приговор Московского областного суда изменен. В соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ признано обстоятельством, смягчающим наказание Татур (Белой) за совершенное преступление, наличие несовершеннолетнего ребенка; смягчено назначенное наказание до 9 лет 3 месяцев; смягчено назначенное Сушкевич наказание до 8 лет 10 месяцев лишения свободы», — сказали журналистам.

В остальной части приговор оставили неизвестным, апелляционные жалобы — без удовлетворения, узнало агентство.

В августе прошлого года Московский областной суд второй раз пересмотрел приговор по делу. Подсудимым Белой и Сушкевич тогда огласили то же наказание, что и несколько лет назад, — 18,5 года колонии на двоих. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В сентябре 2025 года ТАСС со ссылкой на аудиозапись разговора Белой с персоналом, подлинность которой подтвердил источник в правоохранительных органах, сообщило, что Белая лично отдала распоряжение прекратить оказание помощи новорожденному и ввести препарат, подавляющий жизненные функции, что та и сделала.

