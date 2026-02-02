Журналист Боуз раскритиковал Зеленского за требование к России о легитимности

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за требование к России признать его легитимным президентом республики.

«Зеленский отчаянно пытается избавиться от статуса «президента, срок полномочий которого истек»», — указал Боуз.

Он написал, что Владимир Зеленский в панике призывает Москву пересмотреть свою позицию о его нелегитимности в качестве президента Украины. Журналист также назвал Зеленского «клоуном без короны».

До этого немецкая газета Junge Welt писала, что требования президента Украины Владимира Зеленского к России признать свою легитимность и не считать его «просроченным президентом» говорят об отчаянии политика.

Также журналисты отмечают, что если бы Россия сейчас «легитимизировала» Зеленского посредством встречи «на высоком уровне», то это бы дало ему возможность избежать проведения выборов на Украине и оставаться у власти «неограниченно долго». JW подчеркивает, что сейчас «главная цель Зеленского – сохранить свою личную власть».

