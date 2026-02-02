Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Журналист удивился требованию Зеленского к России: «Клоун без короны»

Журналист Боуз раскритиковал Зеленского за требование к России о легитимности
Valentyn Ogirenko/Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за требование к России признать его легитимным президентом республики.

«Зеленский отчаянно пытается избавиться от статуса «президента, срок полномочий которого истек»», — указал Боуз.

Он написал, что Владимир Зеленский в панике призывает Москву пересмотреть свою позицию о его нелегитимности в качестве президента Украины. Журналист также назвал Зеленского «клоуном без короны».

До этого немецкая газета Junge Welt писала, что требования президента Украины Владимира Зеленского к России признать свою легитимность и не считать его «просроченным президентом» говорят об отчаянии политика.

Также журналисты отмечают, что если бы Россия сейчас «легитимизировала» Зеленского посредством встречи «на высоком уровне», то это бы дало ему возможность избежать проведения выборов на Украине и оставаться у власти «неограниченно долго». JW подчеркивает, что сейчас «главная цель Зеленского – сохранить свою личную власть».

Ранее Зеленский обратился к Западу с одной просьбой.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!