Знакомый рассказал о последних месяцах жизни режиссера Петра Мостового

Режиссер Мостовой перед кончиной болел
Музей ЦСДФ

Знакомый рассказал о последних месяцах жизни сценариста, оператора и режиссера Петра Мостового. Источник в окружении цитирует aif.ru.

По словам знакомого, он общался с 88-летним Мостовым пару месяцев назад и планировал встретиться еще, но этого не произошло.

«Понятно, что возраст уже преклонный, здоровье подводило, болел. Но я был уверен, что врачи смогут еще продлить его жизнь», — говорит знакомый режиссера.

Петра Мостового не стало 30 января в Израиле. Туда он эмигрировал в 1990-х. Прощание прошло 2 февраля в городе Ришон-Леционе, где кинематографист жил в последние годы.

Мостового прославил его режиссерский дебют «Всего три урока», также он снял фильмы «Военной музыки оркестр», «Мастер Белковский и товарищи», «Я — гражданин Советского Союза», «Свидание», «Жизнь прекрасна» с Арменом Джигарханяном и другие. Последнюю картину, «Красный шар», он снял в 2020 году.

Накануне близкие рассказали о последних днях Андрея Бура.

Ранее СМИ рассказали, что могилу сценариста Мережко посещают регулярно.
 
