Зеленский ввел санкции против Губерниева и Зарубина

Зеленский вслед за ЕС ввел санкции против журналистов Губерниева и Зарубина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что вслед за Европейским союзом ввел санкции в отношении четырех российских журналистов и двух артистов.

Ограничения коснулись журналистов Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Павла Зарубина и Марии Ситтель, а также артистов Романа Чумакова (псевдоним — Рома Жиган) и Сергея Полунина.

Этим же указом Зеленский ввел санкции против компаний, якобы обслуживающих танкерный флот России и перевозящих «подсанкционную» нефть.

В настоящее время Европейская комиссия разрабатывает 20-й пакет санкций в отношении Российской Федерации. По данным Bloomberg, в этот пакет могут быть включены дополнительные ограничения против российских банков и нефтяных компаний. Также европейские страны рассматривают возможность замены потолка цен на российскую нефть запретом на предоставление услуг, необходимых для ее перевозки. Согласно данным Reuters, аналогичные меры могут принять все страны «Большой семерки».

Ранее ЕС ввел санкции против российских журналистов и артистов за распространение пропаганды и дезинформации.