Экономист назвал заблуждением идею о выплате репараций Украине от России

Экономист Пилкингтон счел заблуждением идею о выплате репараций Украине от России
Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Вера Европейского союза в возможность выплаты Россией репараций Украине является не более чем самообманом. Такое мнение на своей странице в социальной сети Х высказал ирландский экономист Филип Пилкингтон.

По его словам, многие в Европе «искренне верят», что якобы проигравшая Россия в будущем оплатит восстановление Украины.

«Именно поэтому они даже не могут представить, что произойдет, когда Россия выиграет в конфликте. Они сильно заблуждаются», — написал Пилкингтон.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заинтересован в том, чтобы Россия выплатила репарации. Он отметил, что выданный странами Европы кредит в счет российских средств Украина намерена потратить на восстановление государства.

При этом премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что европейские лидеры обманывают население своих стран обещаниями, чтобы кредиты, выданные Киеву, будут оплачены за счет российских средств.

Ранее Каллас захотела уступок от России.
 
