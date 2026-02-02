В МИД России поддержали Кубу в ходе переговоров

Телефонный разговор между главами МИД России и Кубы Сергеем Лавровым и Бруно Родригесом Паррильей состоялся во вторник. Об этом сообщили в российском МИД.

В ходе беседы они рассмотрели приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки, а также рассмотрели график предстоящих российско-кубинских контактов.

С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в отношении неприемлемости оказания экономического и силового давления на Кубу, включая воспрепятствование поставкам на остров энергоносителей, что чревато серьезным ухудшением экономической и гуманитарной ситуации в стране.

Кроме того, была выражена твердая готовность продолжения оказания Кубе необходимой политической и материальной поддержки.

29 января американский президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности. В ответ на это кубинские власти приняли решение ввести чрезвычайное положение на острове, обозначив его как меру «в связи с экстремальной угрозой» со стороны Вашингтона. Министр иностранных дел Кубы связал опасность для республики с деятельностью «антикубинского неофашистского правого крыла».

