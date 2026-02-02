Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

В МИД России поддержали Кубу в ходе переговоров

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Кубы Родригесом
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Телефонный разговор между главами МИД России и Кубы Сергеем Лавровым и Бруно Родригесом Паррильей состоялся во вторник. Об этом сообщили в российском МИД.

В ходе беседы они рассмотрели приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки, а также рассмотрели график предстоящих российско-кубинских контактов.

С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в отношении неприемлемости оказания экономического и силового давления на Кубу, включая воспрепятствование поставкам на остров энергоносителей, что чревато серьезным ухудшением экономической и гуманитарной ситуации в стране.

Кроме того, была выражена твердая готовность продолжения оказания Кубе необходимой политической и материальной поддержки.

29 января американский президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности. В ответ на это кубинские власти приняли решение ввести чрезвычайное положение на острове, обозначив его как меру «в связи с экстремальной угрозой» со стороны Вашингтона. Министр иностранных дел Кубы связал опасность для республики с деятельностью «антикубинского неофашистского правого крыла».

Ранее аналитик заявил, что Куба могла уже начать переговоры с США об уступках американцам.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!