Добровинский не стал отвечать на обвинения Гордон в покупке адвокатского статуса

Адвокат Добровинский отказался комментировать слова Гордон о покупке своего статуса
РИА Новости

Адвокат Александр Добровинский в беседе с Super отказался комментировать слова юристки Екатерины Гордон о покупке его статуса.

«Таких личностей, как Гордон, комментировать мне не к лицу, уж простите…» — заявил адвокат.

В интервью Ксении Собчак Гордон усомнилась, что Добровинский получил свой адвокатский статус законным способом. Она обратилась в Минюст с просьбой проверить документы. По мнению юристки, в России есть практика покупки адвокатского статуса в разных регионах.

«Добровинский, исходя из закона, должен был получать адвокатский статус там, где он или зарегистрирован, или проживает. Я считаю, что бывают странные истории, когда адвокаты вдруг получают адвокатский статус не там, где они должны сделать это законно», — заявила юристка.

Гордон также призналась, что завалила экзамен для получения статуса адвоката. Как отметила юристка, на данный момент она урегулировала все вопросы с Чайкой, и никто ей не противодействует в получении адвокатского статуса. Однако она не планирует его получать. Гордон призналась, что не хочет заниматься уголовным правом.

Ранее Гордон объяснила, шантажировала ли Товстик.
 
