Золото стало стремительно дешеветь

Золото впервые с 22 января подешевело до $4700 за тройскую унцию

Стоимость золота резко снижается на мировых рынках: цена за тройскую унцию впервые с 22 января опустилась ниже $4700. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

По данным агентства Bloomberg, одной из причин обвала стали действия инвесторов в Китае. По версии издания, китайские спекулянты решили заработать на драгоценных металлах.

В результате на рынке произошла массовая продажа фьючерсов на золото, что привело к избытку предложения. На этом фоне котировки драгоценного металла начали стремительно снижаться. По оценке аналитиков, резкий рост объемов продаж усилил давление на рынок и стал ключевым фактором текущего падения цен.

29 января замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что в прошлом году российский рынок золота разделился на два четких сегмента. Очень богатые люди покупают большие слитки, а люди со средним уровнем достатка скорее покупают монеты, пояснил он.

26 января эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев отметил, что стоимость золота в $10 тыс. не выглядит фантастичной на горизонте трех-четырех лет.

Ранее сообщалось, что россияне впервые за пять лет стали покупать меньше золота.