В России выросло число случаев рака груди

У россиянок чаще стали диагностировать рак молочной железы. В Минздраве рост выявленных случаев рака в России связывают с активным наблюдением пациенток и работой программ скрининга, рассказал РИА Новости первый заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России Константин Лактионов.

«Заболеваемость растет, но растет и выявляемость. Я объясняю эту статистику более активным наблюдением, работой программ скрининга, в том числе регионального», — отметил он.

Среди лидеров онкологических заболеваний, выявляемых чаще всего, он назвал на первом месте рак молочной железы, на втором — рак легкого, а на третьем — кишечника.

До этого издание Baza информировало, что рак груди в России прогрессирует и молодеет последние девять лет. Таким образом, каждый пятый выявленный случай онкологии среди россиянок — это рак молочных желез.

Наиболее существенный скачок заболеваний произошел в постковидный период. Тогда злокачественных новообразований стали фиксировать на 9,8% больше, чем ранее.

