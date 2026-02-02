Размер шрифта
Французские военнослужащие отработали сценарий «Битвы за Москву»

Французские военные прошли тренировку в симуляции «Битвы за Москву»
Vadim Ghirda/AP

Французские военные прошли тренировку в симуляции «Битвы за Москву» в ходе командно-штабных учений, на которых были отработаны сценарии исторических сражений. Об этом сообщило Командование перспективных боевых действий (CCF) Сухопутных войск Франции на платформе YouTube.

Учения проходили с 26 по 29 января в рамках ежегодного курса по играм на военную тематику. По информации командования, целью курсов была «адаптация» штабов и полков к использованию игр как инструмента тактической подготовки.

На учениях офицерами и штабными работниками отрабатывались методики управления войсками в условиях крупномасштабного конфликта.

До этого французский политик, вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин заявил, что французские военнослужащие, в отличие от части политического руководства, не хотят воевать с Россией, так как понимают его бесперспективность и уважают Россию.

Ранее во Франции призвали Макрона «прекратить позорный фарс» с закупками оружия для Украины.
 
