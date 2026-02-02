Размер шрифта
Вратарь «ПСЖ» Сафонов был включен в сборную 20-го тура чемпионата Франции

Издание L'Equipe включило Матвея Сафонова в сборную 20-го тура Лиги 1
Stephane Mahe/Reuters

Российский вратарь парижского «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в символическую сборную по итогам 20-го тура чемпионата Франции. Список составило авторитетное французское издание L'Equipe.

Он стал единственным из своей команды, кто был включен в симоволическую сборную.

Вратарь: Сафонов («ПСЖ»).
Защитники: Аркус («Анже»), Закария («Монако»), Клюйверт («Лион»), Удоль («Ланс»).
Полузащитники: Нарти («Лион»), Кулибали («Монако»), ван ден Бумен («Анже»).
Нападающие: Гринвуд («Марсель»), Аклиуш («Монако»), Дьенг («Лорьян»).

1 февраля «ПСЖ» обыграл «Страсбур» со счетом 2:1. На 20-й минуте Сафонов отразил одиннадцатиметровый удар Хоакина Паникелли. Это первый отраженный им пенальти в основное время в составе парижан. Всего в текущем сезоне футболист уже пять раз справлялся с пенальти, что является лучшим показателем среди голкиперов топ-5 европейских лиг.

Для Сафонова этот матч стал вторым подряд в стартовом составе, до этого он сыграл с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов (1:1).

«ПСЖ» с 48 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице Лиги 1. «Страсбур» с 30 очками занимает седьмую позицию.

Ранее во Франции отреагировали на отраженный пенальти Сафонова.
 
