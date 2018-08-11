Непобежденный боец UFC устроил драку в ночном клубе

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Непобежденный английский боец Даррен Тилл, выступающий под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), попал в скандальную историю. Об этом сообщает «Советский спорт».

Как утверждает твиттер-аккаунт The MMA Bible, спортсмен устроил потасовку около одного из ночных клубов Ливерпуля. Дополнительной информации об инциденте нет, однако в сети появился видеоролик, на котором 25-летний Тилл запечатлен около заведения, а человек, которого атакует англичанин, убегает от него.

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Официальные представители бойца и UFC от комментариев воздерживаются.

8 сентября Тилл должен провести поединок с чемпионом UFC Тайроном Вудли.

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