Капитан «Спартака» начнет матч с ПАОКом на скамейке запасных
Стали известны стартовые составы ПАОКа и «Спартака» на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
ПАОК: Пасхалакис, Матос, Варела, Хачериди, Креспо, Маурисио, Каньяс, Эль-Каддури, Пелькас, Лимниос, Прийович.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти, Д. Комбаров, Фернандо, Зобнин, Попов, Ломовицкий, Промес, Л. Адриано.
Реклама
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что фанаты «Олимпиакоса» поддержат «Спартак» в матче с ПАОКом.