Тренер по велоспорту назвал предательством смену страны из-за денег
Известный российский тренер по велоспорту на треке Владимир Кирильцев в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» прокомментировал решение российской велогонщицы Ольги Забелинской сменить спортивное гражданство.
«Сложно сказать, что конкретно мотивировало Ольгу на смену гражданства. Видимо, спортсменку что-то не устраивало или в Узбекистане пообещали чего-то большего. Такое бывает во всех видах спорта — где-то атлет не находит общий язык с руководством, а где-то уходит за лучшими условиями. Спортсмен пытается найти, где у него больше шансов завоевать медаль на Олимпийских играх», — заявил Кирильцев.
Также тренер выразил уверенность, что для оценок ее поступка необходимо сначала узнать о причинах, которыми руководствовалась спортсменка.
«Совершила ли Ольга предательство? Надо знать, что именно мотивировало ее. Если она пошла за деньгами, то — да, это предательство. А если у нее были более серьезные проблемы, то тогда о предательстве говорить тяжело», — отметил Кирильцев.
Ранее сообщалось, что Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) не позволит Забелинской выступать за Узбекистан.