Отец сменившей гражданство велогонщицы шокирован поступком дочери

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Олимпийский чемпион-1980 в групповой велогонке и отец Ольги Забелинской Сергей Сухорученков прокомментировал решение своей дочери сменить спортивное гражданство, сообщает ФАН.

«Нет, смену гражданства с дочерью я не обсуждал. Для меня это новость. У нас время сейчас такое пошло, космическое. Раньше было 25 лет – люди думали, как уйти из спорта. Я – гражданин России, живу в деревне. Для меня это вообще… Я не знаю. Это ее личное мнение. Она живет на Кипре, она и так не гражданка России. Только по паспорту. Сейчас это легко. Сменить гражданство — это так. Для меня это дико, а для кого-то модно. Это ее личное дело. Она своего рода бизнесменша или шоуменша. Я в стороне», — заявил отец спортсменки.

Ранее сообщалось, что 38-летняя велогонщица выразила желание выступать за Узбекистан.