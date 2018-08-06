Россиянин Рублев поднялся в чемпионской гонке ATP
Россиянин Андрей Рублев поднялся на 21 позицию в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает ТАСС.
20-летний уроженец Москвы теперь занимает 59-ю строчку рейтинга.
Еще один представитель России Карен Хачанов потерял две позиции, опустившись на 25-е место. Даниил Медведев также опустился на две строчки и теперь занимает 47-ю позицию рейтинга.
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Лидером по-прежнему остается испанский теннисист Рафаэль Надаль, на второе место поднялся Александр Зверев, а замыкает тройку Роджер Федерер.
Ранее сообщалось, что Рублев не смог выйти в финал турнира в Вашингтоне.