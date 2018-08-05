ЦСКА проиграл «Ростову» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА уступил «Ростову» в матче второго тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Москве на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Сергей Паршивлюк. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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В следующем туре «Ростов» примет самарские «Крылья Советов», а ЦСКА на выезде встретится с красноярским «Енисеем».
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
ЦСКА (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:1
Голы: 0:1 — Паршивлюк, 7.