ЦСКА проиграл «Ростову» в матче чемпионата России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/689/11717689/rostov-pic905-895x505-86549.jpg">

Московский ЦСКА уступил «Ростову» в матче второго тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Москве на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Сергей Паршивлюк. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Реклама

В следующем туре «Ростов» примет самарские «Крылья Советов», а ЦСКА на выезде встретится с красноярским «Енисеем».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур

ЦСКА (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:1

Голы: 0:1 — Паршивлюк, 7.