Ефимова завоевала золото на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы

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Россиянка Юлия Ефимова заняла первое место на чемпионате Европы по плаванию на дистанции 100 м брассом, сообщает ТАСС.

Ефимова показала результат 1 минута 05,53 секунды. Второй стала представительница Литвы Рута Мейлутите (1.06,26), третье место заняла итальянка Арианна Кастильони (1.06,54).

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Ранее сообщалось, что россиянин Климент Колесников завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию на дистанции 50 метров на спине.

Плавание. Чемпионат Европы. Женщины. 100 м брассом

1. Юлия Ефимова (Россия) — 1.05,53;

2. Рута Мейлутите (Литва) — 1.06,26;

3. Арианна Кастильони (Италия) — 1.06,54.