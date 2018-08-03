Боксер Усик не намерен менять гражданство

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Украинский боксер Александр Усик заявил, что не собирается менять гражданство, передает Sport24.

«Нет, мне никто не предлагал никогда сменить гражданство. Если бы мне даже предложили, я же украинец, зачем мне менять гражданство? У меня есть страна, есть паспорт, есть дом, у меня все есть.

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Мне не нужно много паспортов, я с этим могу ездить везде и я это делаю. Все нормально. Пускай весь мир предложит гражданство — я буду везде ездить и все. Мне не нужны никакие другие гражданства, кроме моего», — сказал боксер.

Ранее сообщалось, что Усик признан боксером июля по версии WBA.