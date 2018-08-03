Боксер Усик не намерен менять гражданство
Украинский боксер Александр Усик заявил, что не собирается менять гражданство, передает Sport24.
«Нет, мне никто не предлагал никогда сменить гражданство. Если бы мне даже предложили, я же украинец, зачем мне менять гражданство? У меня есть страна, есть паспорт, есть дом, у меня все есть.
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Мне не нужно много паспортов, я с этим могу ездить везде и я это делаю. Все нормально. Пускай весь мир предложит гражданство — я буду везде ездить и все. Мне не нужны никакие другие гражданства, кроме моего», — сказал боксер.
Ранее сообщалось, что Усик признан боксером июля по версии WBA.