После первого тура чемпионата России были задержаны более 60 человек

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По итогам первого тура чемпионата России по футболу правоохранительные органы задержали более 60 человек, сообщает ТАСС.

Такие цифры приводит директор по безопасности Российской премьер-лиги Александр Мейтин.

«В прошлом году по итогам первого тура было задержано семь человек, в этом — 64, из них 23 — за нарушение поведения. Мы используем новые технологии, мы стали лучше выявлять правонарушителей, а значит наказание практически неизбежно. Дважды использовалась пиротехника на матчах «Спартака» и «Динамо»: ее было немного, но тех, кто ее зажег, мы уже выявили. Не было зафиксировано ни одного случая порчи имущества», — заявил Мейтин.

Ранее сообщалось, что посещаемость чемпионата России увеличилась в полтора раза по сравнению с прошлым сезоном.