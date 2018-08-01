После первого тура чемпионата России были задержаны более 60 человек
По итогам первого тура чемпионата России по футболу правоохранительные органы задержали более 60 человек, сообщает ТАСС.
Такие цифры приводит директор по безопасности Российской премьер-лиги Александр Мейтин.
«В прошлом году по итогам первого тура было задержано семь человек, в этом — 64, из них 23 — за нарушение поведения. Мы используем новые технологии, мы стали лучше выявлять правонарушителей, а значит наказание практически неизбежно. Дважды использовалась пиротехника на матчах «Спартака» и «Динамо»: ее было немного, но тех, кто ее зажег, мы уже выявили. Не было зафиксировано ни одного случая порчи имущества», — заявил Мейтин.
Ранее сообщалось, что посещаемость чемпионата России увеличилась в полтора раза по сравнению с прошлым сезоном.