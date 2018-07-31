Бывший нападающий «Арсенала» может возглавить сборную Египта
Экс-форвард сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри может стать главным тренером национальной команды Египта, сообщает Talk Sport.
Специалист уже провел переговоры с руководством Федерации футбола Египта. Стороны согласовали личный контракт француза.
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Анри примет итоговое решение после того, как египетская федерация предоставит ему проект развития сборной.
Ранее сообщалось, что Анри согласился возглавить «Астон Виллу».