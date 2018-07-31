Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и ЦСКА
Стали известны стартовые составы самарских «Крыльев Советов» и московского ЦСКА на матч первого тура Российской премьер-лиги, сообщает Sport24.
«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов, Башкиров, Надсон, Чочиев, Зотов, Мияйлович, Ткачук, Чичерин, Бурлак, Канунников.
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ЦСКА: Акинфееев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Хосонов, Ефремов, Чалов.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что Марио Фернандес остается в ЦСКА.