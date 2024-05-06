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В Москве конфликт между постояльцами хостела закончился поножовщиной и попал на видео

В Южном Бутове постоялец хостела ударил ножом мужчину

На юго-западе Москвы словесная перепалка между мужчинами переросла в открытое столкновение. Видеозапись инцидента с придомовой камеры наблюдения опубликовала пресс-служба прокуратуры столицы.

Инцидент произошел 6 мая у двери хостела на Чечерском проезде. По данным ведомства, между 38-летним и 31-летним постояльцами гостиницы вспыхнула ссора. На кадрах один из конфликтующих достает нож, поднимается по лестнице к входу в хостел и начинает избивать оппонента.

Информация о состоянии пострадавшего отсутствует. В ведомстве уточнили, что мужчине оказали медицинскую помощь. Агрессора, напавшего на другого жильца хостела с ножом, задержали.

Зюзинская прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося.

До этого столичное ведомство взяло на контроль дело об ограблении 94-летней москвички в подъезде.

Ранее россиянин сжег дотла Volkswagen бывшей жены в Зеленограде и попал на видео.

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