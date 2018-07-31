Бывший скаут «Манчестер Юнайтед» стал спортивным директором «Зенита»
Испанец Хавьер Рибалта стал спортивным директором санкт-петербургского «Зенита», сообщает Sport24.
«Мы будем продолжать искать футболистов, которые усилят состав «Зенита», но особое внимание хочу уделить клубной академии. Я счастлив стать частью такого клуба», — заявил Рибалта.
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По информации пресс-службы сине-бело-голубых, контракт рассчитан на два года.
Ранее бывший полузащитник «Зенита» прошел медобследование в дортмундской «Боруссии».