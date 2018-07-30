Эксперт: чемпионом станет «Спартак» или «Зенит»
Экс-футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о том, кто станет победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19, передает «Советский спорт».
«Думаю, что претенденты на титул в этом сезоне — «Зенит» и «Спартак». Дмитрию Комбарову и Денису Глушакову необходимо доказывать, в том числе тренерам сборной, что от них напрасно отвернулись. А Квинси Промесу, например, надо продавать себя за границу. У «Зенита» же Сергей Семак устроит конкуренцию, которой не было при Роберто Манчини.
У «Локомотива» не такая выдающаяся команда. Там хороший наставник, который не дает расслабиться. Юрий Семин сам бьется, как и его команда. Но по качеству футбола они все равно не чемпионы», — заявил специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».
Красно-зеленые не смогли обыграть «Уфу» на выезде. Матч завершился со счетом 0:0.
Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной СССР считает звание ЗМС обесцененным.