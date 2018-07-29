Звание заслуженного мастера спорта России присвоили уже четвертому бразильцу
Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес был представлен к званию заслуженного мастера спорта за выступление на чемпионате мира — 2018 в составе национальной команды, сообщает «Советский спорт».
Таким образом, Фернандес стал уже четвертым бразильцем, которому присвоено звание ЗМС. Ранее среди уроженцев Бразилии этой награды удостаивались игроки в мини-футбол Пула, Сирило и Густаво.
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27-летний Фернандес выступает в России с 2012 года. В 2017 году игрок сменил футбольное гражданство и начал выступать за российскую сборную. На ЧМ-2018 он провел пять матчей, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Фернандес поблагодарил Россию.