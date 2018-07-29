Траньков усомнился в соответствии футболистов сборной России нормативу ЗМС
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поставил под сомнение справедливость присвоение званий заслуженных мастеров спорта футболистам сборной России, передает «СЭ».
«Всегда был и есть закон, который подразумевает, что специальным указом Минспорта может присуждать такие звания. С другой стороны, норматив заслуженных мастеров спорта футболисты вряд ли выполнили, став четвертьфиналистами чемпионата мира», — сказал бывший фигурист.
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Футболисты сборной России получили звание ЗМС за выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира — 2018, что вызвало шквал критики среди представителей других видов спорта.
Ранее сообщалось, что российский волейболист назвал награду футболистам обесцененной.