«Спартак» минимально обыграл «Оренбург» в первом туре РПЛ
Московский «Спартак» минимально обыграл «Оренбург» в матче первого тура российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 4-й минуте забил новичок красно-белых Самуэль Жиго.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.
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Россия. Премьер-лига. 1-й тур
«Спартак» (Москва) — «Оренбург» (Оренбург) — 1:0
Голы: 1:0 — Жиго, 4.