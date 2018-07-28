ЦСКА обыграл «Локомотив» и стал обладателем Олимп Суперкубка России
Московский ЦСКА обыграл «Локомотив» и в седьмой раз в своей истории стал обладателем Олимп Суперкубка России, сообщает «Советский спорт».
Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счетом 1:0 в пользу армейского коллектива.
Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а на 107-й минуте победу красно-синим принес гол полузащитника Хетага Хосонова. Под конец встречи у «Локомотива» за неспортивное поведение был удален защитник Соломон Кверквелия.
«Железнодорожники» во второй раз кряду потерпели поражение в матче за Олимп Суперкубок России. В прошлом году они уступили московскому «Спартаку».
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.
Футбол. Олимп Суперкубок России
«Локомотив» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 0:1
Голы: 0:1 — Хосонов, 107.
Удаления: Кверквелия, 113.