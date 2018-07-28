ЦСКА обыграл «Локомотив» и стал обладателем Олимп Суперкубка России

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Московский ЦСКА обыграл «Локомотив» и в седьмой раз в своей истории стал обладателем Олимп Суперкубка России, сообщает «Советский спорт».

Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счетом 1:0 в пользу армейского коллектива.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а на 107-й минуте победу красно-синим принес гол полузащитника Хетага Хосонова. Под конец встречи у «Локомотива» за неспортивное поведение был удален защитник Соломон Кверквелия.

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«Железнодорожники» во второй раз кряду потерпели поражение в матче за Олимп Суперкубок России. В прошлом году они уступили московскому «Спартаку».

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.

Футбол. Олимп Суперкубок России

«Локомотив» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 0:1

Голы: 0:1 — Хосонов, 107.

Удаления: Кверквелия, 113.