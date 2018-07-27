Футбольный агент: «Барселона» никогда не интересовалась Головиным

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Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход полузащитника сборной России и московского ЦСКА Александра Головина во французский «Монако», передает Sport24.

«Уверен, что Вадим Васильев будет лоббировать интересы Головина, который однозначно получит в «Монако» игровую практику. Его будут выпускать на поле. Для Головина это положительный момент, что хозяевами его новой команды являются русские.

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Что касается интереса «Челси», то Головин еще не на 100% игрок основного состава для такой команды. Французский чемпионат уровнем гораздо ниже, чем английский. Здесь он будет играть. Пример Александра Зинченко, которого «Манчестер Сити» пытается продать, ярко показывает, что российским игрокам не нужно сразу переходить в топ-клубы.

Головин — парень хороший, талантливый. У него все получится. Хотя «Барселона», кстати, никогда им не интересовалась, пусть даже об этом писали СМИ. Я специально узнавал.

За этот трансфер в «Монако» мои очередные аплодисменты президенту ЦСКА Евгению Гинеру. Теперь будем надеяться, что Головин через год не вернется в ЦСКА, как это было с Ахмедом Мусой и Сейду Думбия», — заявил Селюк.

«Монегаски» заплатили за 22-летнего россиянина €30 млн.

Ранее советский футболист поделился мнением о переходе Головина в «Монако».