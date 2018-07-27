СМИ: «Милан» может приобрести Морату
Испанский нападающий лондонского «Челси» Альваро Мората попал в сферу интересов итальянского «Милана», сообщает «Советский спорт».
По информации Sky Sports, «Челси» продаст своего форварда не менее чем за €70 млн.
Мората отыграл в составе «синих» один сезон. Прошлым летом он перешел из «Реала» за €75 млн. Мората забил 11 мячей и сделал шесть результативных передач, сыграв в 31 матче чемпионата Англии.
Ранее сообщалось, что Антонио Конте может стать тренером «Милана».