СМИ: «Милан» может приобрести Морату

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Испанский нападающий лондонского «Челси» Альваро Мората попал в сферу интересов итальянского «Милана», сообщает «Советский спорт».

По информации Sky Sports, «Челси» продаст своего форварда не менее чем за €70 млн.

Мората отыграл в составе «синих» один сезон. Прошлым летом он перешел из «Реала» за €75 млн. Мората забил 11 мячей и сделал шесть результативных передач, сыграв в 31 матче чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что Антонио Конте может стать тренером «Милана».