Тренер группы Тутберидзе рассказал об уходе фигуристки со сборов

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Тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал возможный уход от специалиста российской фигуристки Дарьи Паненковой.

«Паненкова в очередной раз отказывалась выходить на лед, при всех в раздевалке отвечая, что не хочет идти на тренировку. Ей так же при всех было сказано Тутберидзе, что или она выходит на лед, или покидает сборы. Примечательно, что в этот день присутствовала ее мама. Они предпочли покинуть сборы. Больше ничего о ней мы не знаем», — цитирует Глейхенгауза «РИА Новости».

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Паненкова может покинуть группу Тутберидзе вслед за Евгенией Медведевой, Полиной Цурской и Анастасией Таракановой. В предстоящем сезоне Паненкова претендовала на позицию второго номера группы после Алины Загитовой.

Ранее сообщалось, что Паненкова досрочно покинула сбор команды в Новогорске.