ПАОК перечислит выручку за билеты на матч ЛЧ пострадавшим от лесных пожаров в Греции

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Греческий ПАОК отдаст всю выручку за билеты на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против швейцарского «Базеля» на помощь пострадавшим от лесных пожаров в Греции, сообщает ТАСС.

«В качестве помощи ПАОК перечислит все доходы с билетов на сегодняшний матч на возмещение убытков и облегчение участи семей, пострадавших от трагедии в Аттике. Наши мысли с семьями жертв, мы готовы к любой дальнейшей помощи, чтобы облегчить их боль», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

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В Греции с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик температура поднималась до 38-40 градусов. В понедельник вокруг Афин возникло сразу несколько очагов возгорания, также крупные лесные пожары зафиксированы в других районах Греции. Во вторник стало известно, что число погибших в результате лесных пожаров в пригородах Афин превысило 60 человек.

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