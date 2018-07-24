Фотографии с пикантными поцелуями Шараповой шокировали соцсети

Российская теннисистка Мария Шарапова проводит отпуск в Италии, сообщает «Советский спорт».

В распоряжении TMZ оказались снимки пикантного содержания, на которых 31-летняя спортсменка проводит время со своим бойфрендом Алексом Гилксом.

Соцсети бурно обсуждают откровенные детали отдыха пары.

Ранее сообщалось, что Шарапова поднялась в рейтинге WTA.