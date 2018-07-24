Фотографии с пикантными поцелуями Шараповой шокировали соцсети
Российская теннисистка Мария Шарапова проводит отпуск в Италии, сообщает «Советский спорт».
В распоряжении TMZ оказались снимки пикантного содержания, на которых 31-летняя спортсменка проводит время со своим бойфрендом Алексом Гилксом.
Соцсети бурно обсуждают откровенные детали отдыха пары.
Ранее сообщалось, что Шарапова поднялась в рейтинге WTA.
Maria Sharapova deja que su novio mime sus nalgas https://t.co/Ad4VGPupUa pic.twitter.com/Z7h8QIujgw— TMZ Spanish (@tmzespanol) 23 июля 2018 г.