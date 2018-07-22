Встречу ФНЛ в Волгограде посетили 30 тысяч человек

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Встречу второго тура Футбольной национальной лиги между «Ротором» и «Лучом» (1:0) в Волгограде посетили 30611 зрителей, сообщает ТАСС.

Отмечается, что во время чемпионата мира 2018 года вместимость арены составляла 43 713 человек.

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Также на стадионах мирового первенства прошли матчи «Балтика» — «Тамбов» (1:2) и «Нижний Новгород» — «Тюмень» (2:1). Встречи посетили 10456 и 18000 человек соответственно.

Ранее сообщалось, что встречу первого тура Футбольной национальной лиги между «Мордовией» и «Нижним Новгородом», которая прошла на стадионе чемпионата мира 2018 года в Саранске, посетило более 26 тыс. человек.