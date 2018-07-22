Цзю прокомментировал твит Порошенко

<img src="//img.gazeta.ru/files3/9/11695009/20180312_124454_591798-pic905-895x505-14531.jpg">

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Константин Цзю заявил, что у финала Всемироной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе, в котором украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева, не было политической составляющей.

«Я против того, когда спорт мешают с политикой! Вышли два бойца, которые хорошо относились друг другу. Александр выиграл честно. Он показал очень хороший класс бокса и получил победу заслуженно», — цитирует Цзю НСН.

Реклама

В ночь на 22 июля прошел первый в истории финал WBSS в тяжелом весе, в котором Усик победил Гассиева решением судей после завершения всех 12 раундов.

Ранее известный российский организатор боксерских поединков Владимир Хрюнов поделился мнением о высказывании президента Украины Петра Порошенко.