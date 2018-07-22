Цзю прокомментировал твит Порошенко
Бывший чемпион мира по боксу россиянин Константин Цзю заявил, что у финала Всемироной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе, в котором украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева, не было политической составляющей.
«Я против того, когда спорт мешают с политикой! Вышли два бойца, которые хорошо относились друг другу. Александр выиграл честно. Он показал очень хороший класс бокса и получил победу заслуженно», — цитирует Цзю НСН.
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В ночь на 22 июля прошел первый в истории финал WBSS в тяжелом весе, в котором Усик победил Гассиева решением судей после завершения всех 12 раундов.
Ранее известный российский организатор боксерских поединков Владимир Хрюнов поделился мнением о высказывании президента Украины Петра Порошенко.