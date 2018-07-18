Избитый тренером журналист рассказал о желаемом наказании для своего обидчика

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Спортивный журналист Игорь Рабинер рассказал, какого наказания хочет для ударившего его экс-тренера тульского «Арсенала» и бывшего игрока сборной России по футболу Сергея Кирьякова.

«Думаю, будет несерьезный штраф. Если бы ему назначили часы общественных работ, это было бы приятно.

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Или, допустим, заставили принести публичные извинения, даже если бы это было максимально неискренне», — сказал Рабинер на специальной пресс-конференции.

Ранее Кирьяков, который ударил Рабинера, в интервью «Газете.Ru» прокомментировал инцидент с журналистом.