Форвард «Филадельфии» Жиру отреагировал на смерть Эмери

Нападающий хоккейного клуба «Филадельфия» Клод Жиру отреагировал на смерть экс-вратаря команды Рэя Эмери, передает «Советский спорт».

«Рэй был великолепным партнером по команде и замечательным другом. Покойся с миром, Бритва. Я буду скучать по тебе», — написал Жиру в своем твиттере.

Вратарь утонул в озере Онтарио рядом с городом Гамильтон 15 июля.

После нескольких часов поиска тело было найдено полицией. Труп Эмери был опознан друзьями.

Эмери завершил карьеру в 2016 году.

Вратарь играл в таких клубах НХЛ, как «Оттава», «Филадельфия», «Анахайме» и «Чикаго».

С «Чикаго» Эмери становился обладателем Кубка Стэнли.

Ранее обладатель Кубка Стэнли утонул в озере.

Ray was a great teammate and an even better friend. Rest in peace Razor. I'll miss you man. pic.twitter.com/NNHNc1Swyd