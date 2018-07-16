«Ювентус» продал футболок Роналду на €54 млн за один день
Туринский клуб «Ювентус» реализовал футболок Криштиану Роналду примерно на 54 млн евро в первый день официальных продаж, сообщает «Советский спорт».
По информации Yahoo Sport, на официальном сайте «Ювентуса» было сделано 500 тыс. заказов, а в магазинах клуба и через технического спонсора adidas во всем мире было продано 20 тыс. футболок.
Футболист прилетел в Турин вечером воскресенья вместе со своей семьей на частном самолете.
Утром понедельника форвард прошел медицинское обследование, а вечером у него должна состояться пресс-конференция.
За нападающего сборной Португалии «Ювентус заплатил €112 млн, зарплата футболиста составит €30 млн в год.
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Ранее сотни болельщиков «Ювентуса» вышли поприветствовать Роналду в Турине.