«Ювентус» продал футболок Роналду на €54 млн за один день

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Туринский клуб «Ювентус» реализовал футболок Криштиану Роналду примерно на 54 млн евро в первый день официальных продаж, сообщает «Советский спорт».

По информации Yahoo Sport, на официальном сайте «Ювентуса» было сделано 500 тыс. заказов, а в магазинах клуба и через технического спонсора adidas во всем мире было продано 20 тыс. футболок.

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Футболист прилетел в Турин вечером воскресенья вместе со своей семьей на частном самолете.

Утром понедельника форвард прошел медицинское обследование, а вечером у него должна состояться пресс-конференция.

За нападающего сборной Португалии «Ювентус заплатил €112 млн, зарплата футболиста составит €30 млн в год.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители празднуют победу на чемпионате мира — 2018.

Ранее сотни болельщиков «Ювентуса» вышли поприветствовать Роналду в Турине.