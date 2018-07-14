Защитник «Спартака» Джикия начал тренироваться в общей группе
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия принял участие в тренировке в общей группе, сообщает «Советский спорт».
«Это были самые трудные полгода в жизни. Счастлив, что они позади», — цитирует Джикию официальный сайт «Спартака».
В январе защитник разрыв передней крестообразной связки колена, из-за которого ему пришлось перенести операцию и восстановительный курс.
Ранее врач сборной России Эдуард Безуглов ответил на вопрос о том, по какой причине в прошедшем сезоне в московском «Спартаке» сразу несколько игроков получили тяжелые травмы.