Спортсменку из Эфиопии обвинили в занижении возраста
Участницу чемпионата мира по легкой атлетике среди юниоров из Эфиопии Гирмавит Гебржихаир заподозрили в занижении возраста. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации Marca, официальная дата рождения спортсменки 21 ноября 2001 года.
Отмечается, что Гебржихаир не выглядит на свой возраст, и участники мирового первенства среди юниоров намерены опротестовать результат спортсменки.
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Девушка завоевала бронзовую медаль на дистанции в 5 км.
Ранее сообщалось, что южноафриканская бегунья Кастер Семеня может лишиться своих титулов чемпионки мира и олимпийской чемпионки из-за высокого уровня тестостерона.
Участница молодёжного чемпионата мира по легкой атлетике от Эфиопии. 16 лет. По паспорту. ����♂️ pic.twitter.com/YFLd5UpU4w— Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) 12 июля 2018 г.