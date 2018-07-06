СМИ назвали условие, при котором «Реал» будет готов продать Роналду в «Ювентус»
В СМИ появилась информация об условиях перехода нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду в туринский «Ювентус». Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации Football Italia, Роналду перейдет в «Ювентус», если публично объявит о своем решении покинуть «Реал».
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Таким образом мадридский клуб планирует избежать большого количества критики в связи с потерей одного из самых титулованных игроков.
Ранее агент Роналду Жорже Мендеш прокомментировал информацию об уходе футболиста из клуба.