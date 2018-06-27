Дети вместе с тренером по футболу пропали без вести в Таиланде
В Таиланде уже в течение четырех суток проходят поиски пропавших подростков и их тренера по футболу, сообщает русская служба «Би-би-си».
По информации источника, 12 подростков и их наставник оказались заблокированы в пещере из-за наводнения. Плюс ко всему, проливные дожди усложняют проведение поисково-спасательных работ.
Связь с группой подростков была потеряна 23 июня. С тех пор никто из них не выходил на связь. Единственное, что указывает на их местонахождение, — это велосипеды, оставленные у входа в пещеру.
Спасатели используют дрон, оснащенный датчиками температуры, однако из-за низких облаков он не может работать на необходимой высоте.
Поиски юных футболистов начались 23 июня вечером — после того как дети не вернулись домой.
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