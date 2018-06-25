Губерниев сообщил о решении Домрачевой завершить карьеру
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил о том, что белорусская биатлонистка Дарья Домрачева завершает карьеру. Об этом сообщает «Советский спорт».
«И все же Даша Домрачева уходит из большого спорта!
Единственная в мире четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону! Герой Беларуси! Спасибо, Дарья! Нам будет очень тебя не хватать! Желаю удачи и новых побед в жизни!» — написал Губерниев в своем инстаграме.
Ранее сообщалось, что Домрачева объявит решение по поводу своей дальнейшей карьеры 25 июня.