Губерниев сообщил о решении Домрачевой завершить карьеру

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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил о том, что белорусская биатлонистка Дарья Домрачева завершает карьеру. Об этом сообщает «Советский спорт».

«И все же Даша Домрачева уходит из большого спорта!

Единственная в мире четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону! Герой Беларуси! Спасибо, Дарья! Нам будет очень тебя не хватать! Желаю удачи и новых побед в жизни!» — написал Губерниев в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что Домрачева объявит решение по поводу своей дальнейшей карьеры 25 июня.