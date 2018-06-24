Братья Березуцкие отказались продлевать контракты с ЦСКА
Защитники Алексей и Василий Березуцкие не будут продлевать соглашения с московским ЦСКА, сообщает Sport24.
Алексей Березуцкий выступает за армейский клуб с 2001 года, а его брат Василий — с 2002 года.
Контракты защитников с ЦСКА истекают 30 июня. В этом году братьям Березуцким исполняется по 36 лет.
Ранее генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, что клуб собирается вести переговоры о продлении контрактов с защитниками команды Сергеем Игнашевичем и братьями Алексеем и Василием Березуцкими.