Стал известен стартовый состав сборной России на матч открытия ЧМ-2018
Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал стартовый состав команды на матч открытия чемпионата мира — 2018 с Саудовской Аравией, сообщает ТАСС.
Вратарь — Игорь Акинфеев
Защитники — Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Юрий Жирков
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Полузащитники — Александр Головин, Роман Зобнин, Алан Дзагоев, Юрий Газинский, Александр Самедов
Нападающий — Федор Смолов.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сборная России по футболу прибыла в «Лужники».
#ВместеМыКоманда #RUSKSA #RUS #ЧМ2018 pic.twitter.com/RglDVuDX76— Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.