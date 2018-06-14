Стал известен стартовый состав сборной России на матч открытия ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал стартовый состав команды на матч открытия чемпионата мира — 2018 с Саудовской Аравией, сообщает ТАСС.

Вратарь — Игорь Акинфеев

Защитники — Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Юрий Жирков

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Полузащитники — Александр Головин, Роман Зобнин, Алан Дзагоев, Юрий Газинский, Александр Самедов

Нападающий — Федор Смолов.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сборная России по футболу прибыла в «Лужники».