Эксперт: сборная России обязана обыгрывать Саудовскую Аравию

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Бывший полузащитник московских ЦСКА, «Торпедо», «Спартака» и сборной России Андрей Афанасьев в интервью «Газете.Ru» поделился ожиданиями от первого матча российской команды на чемпионате мира — 2018, в котором ей предстоит встретиться со сборной Саудовской Аравии.

«Очень тяжело сказать, что я думаю. Как истинный россиянин, я надеюсь, что все будет хорошо, но на душе пока не очень спокойно. Хотя, естественно, я верю в нашу сборную. Если мы не будем обыгрывать Саудовскую Аравию, то я даже не знаю...

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Не хочу сказать, что это очень слабая команда: раз уж вышла из своей группы на чемпионат мира, значит, не все так просто. Но наши обязаны победить, потому что это открытие, праздник, много болельщиков придет. И сборная должна порадовать нас победой», — сказал Афанасьев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Эльвирой Харуновой.

Матч Россия — Саудовская Аравия пройдет в Москве на стадионе «Лужники» в 18:00 мск.